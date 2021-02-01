Girne Belediyesi’nde tehlike çanları: 9 vaka, bir kişinin durumu ağır…

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, bölgedeki Koronavirüs bulaş dalgası hakkında açıklamalarda bulundu.

Güngördü, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde pozitif vakalar olduğunu ve beraberinde de Girne Belediyesi’nde pozitif vakaların belirlendiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde 6 belediye çalışanı pozitif çıkmıştı, bu personellerin su sayacı okuyucusu ve teknisyeni olduğunu belirten Güngördü, 6 pozitif vakanın ardından 2 pozitif vaka daha çıktığını ve son olarak, belediye binasında çalışan, bir personelin de, ikamet ettiği bölge nedeniyle pozitif çıktığını ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Güngördü, belediyede toplam 9 vaka bulunduğunun altını çizerek, 49 yaşındaki bir su teknisyeni personelinin durumunun ağır olduğunu da açıkladı.

AŞILAMA MERKEZİ: ESKİ BELEDİYE BİNASI

Koronavirüs aşılama merkezi olarak, eski belediye binasının devreye sokulduğunu da belirten Nidai Güngördü, saat 10.30’da itibariyle aşılamaların da başladığını dile getirdi.

Güngördü, “Aşılama merkezi, Devlet Hastanesi haricinde Lapta ve Esentepe’de var sadece, bu yüzden böyle bir uygulamaya geçtik. Leymosun Kültür Evi’ni de PCR merkezi olarak düzenledik…” ifadelerini kullandı.

“YOĞUN TEST… YOĞUN AŞI…”

Hafta sonu, Girne Turizm Limanında ücretsiz yapılan PCR testlerinin Leymosun Kültür Evine taşınacağını da aktaran Girne Belediye Başkanı Güngördü, “Yoğun test ve yoğun aşı…” dedi.

Kıbrıs Postası