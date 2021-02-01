Girne Belediyesi'nden yeni bir aşı merkezi

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı; bugün toplam 102 kişi aşılandı...

Girne Belediyesi'nden yeni bir aşı merkezi
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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde Koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı. Aşılama yarın 65 yaş üstündekiler için devam edecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan aşılama işlemlerinde 102 kişiye aşı yapıldı. Yarın sabah saat 09.00’da 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına devam edilecek. Koronavirüs aşısı için 80 yaş ve üzeri kişileri ( 01.01.1940 ve öncesinde doğanlar) Sosyal İşler Şubesi ekipleri tarafından evlerinden alınıp, aşı olduktan sonra yeniden evlerine bırakılacak. İlgilenenlerin 0533 870 20 10 numaralı telefondan Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi'ne ulaşabileceği belirtildi.

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