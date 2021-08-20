Girne Belediyesi “Meslekler ve Yüzler-1” Adlı Kitapta Meslekleriyle Özdeşleşen Kişileri Topladı

Girne Belediyesi tarafından hazırlanan “Meslekler ve Yüzler-1” adlı kitap yayımlandı. Kitapta, eski ve günümüze kadar gelen mesleklerle özdeşleşmiş kişiler bir araya toplandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23 kişinin fotoğraf ve kısa yaşam öykülerinin yer aldığı kitapla, bir anı albümü yaratmanın yanı sıra, geçmişten günümüze, ürettikleri, kişilik ve düşünceleriyle örnek teşkil eden kişilerin ölümsüzleştirilmesi hedeflendi.

Kitap, Nazım Hikmet Ran, Orhan Veli Kanık, Ara Güler, Tevfik Fikret, Perihan Pehlivan, Can Yücel ile Hasan Hüseyin Korkmazgil’in şiir ve sözleriyle desteklendi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayata kattıkları, zanaatları, bilgi, birikim ve deneyimlerini gelecek nesillere aktarmak için misyon üstlenen kişileri bir albümde buluşturmayı görev bildiklerini ifade etti.

Üretimleri ve insanlığa kattıklarıyla örnek olan bu kişilere teşekkür eden Güngördü, hayatta olmayanlara da Allah’tan rahmet diledi.

Güngördü, ileriki zamanlarda albümün devamının da yayınlanacağına işaret ederek, kitabın yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Meslekler ve Yüzler-1” kitabında; Hatice Bittacı, Salih Yıldızdoğan, Mustafa Şadi Efendi, Fahriye Behçet, Bayram Bayramoğlu, Şakir Hıdırer, Cevat Hüseyin, Niyazi Aydeniz, Sıdıka Birsen Ruso, Mustafa Salih Arslanel, Yücel Onurlu, Fecriye Özderya, Mustafa Reisoğlu, Eray Ezilmez, Talat Beyislam, Raif Rüstem Paşa, Salise Talaş, Şükrü Kanbur, Arif Akbalıkçı, Kemal Boral, Havva Akahmet, Kemal Güzay, Turan Obalı yer alıyor.