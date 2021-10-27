Girne Belediyesi Antik Limana Sahip Çıkıyor



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü şahsen yönettiği bir çalışma ile Belediye zabıtaları ve temizlik ekipleri ile antik limana girerek, kirliliğe neden olan unsurları topladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 9 yıl önce yetki ve sorumluluğun, belediyeden alınarak Turizm ve Çevre Bakanlığına devredilmesinin ardından tarihi limanın sorunlarla anılmaya başladığını belirterek, limanda yetki karmaşası ve çok başlılık nedeniyle birçok sorunun gündeme geldiğini kaydetti.

Taleplerimiz Cevapsız Kaldı

Yaklaşık 5 yıl önce, limanda, yetki karmaşası yaşanmaması adına, yürütücülüğünü Girne Belediyesi’nin üstleneceği bir sekretarya oluşturulması Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Limanlar Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve diğer tüm paydaşların, talep ve isteklerinin bu sekretarya aracılığıyla yürütülmesi konusunda teklif yaptıklarını anımsatan Güngördü, bu taleplerinin cevapsız kaldığını anımsattı.

Altyapı, çevre kirliliği görsellik konusunda sorunların had safhaya ulaştığı limanın, cazibe merkezi olmaktan çıktığını dile getiren Güngördü, kentteki her noktadan sorumlu olan Girne Belediyesinin, kentin ve ülkenin gözbebeği olan tarihi limandan da sorumlu olduğunu ve sorumluluğunun gereklerini yerine getireceğini vurguladı.