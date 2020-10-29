Girne Avcılık Atıcılık Kulübü eyleme gidiyor!

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Bayram Bayramoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Atıcılık sporunun Olimpik Branşlarında bir çok milli sporcunun yetişmesine ve başarılarına katkı sağlayan, her yıl bir çok önemli atış organizasyonlarına ev sahipliği yapan KKTC’nin en donanımlı poligonu durumundaki Girne Raif Rauf Denktaş Atış Poligonu’nın önce kapatılıp ardından birilerine peşkeş çekilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

"DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ'NE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ"

Bayramoğlu, “Yaklaşık 1,5 yıl önce Bakanlar Kurulu tarafından, poligona sınır olan, orada yapılan atışlara emniyet alanı teşkil eden ve geçmişte bizlere verilmek amacı ile İskan Bakanlığı’ndan alınıp Spor Bakanlığı’na Devredilen yaklaşık 9 dönümlük (2 adet bitişik parsel) arazi kişisel tanışıklıklar, torpil ve nüfuz kullanılmak suretiyle Doğan Türk Birliği Futbol kulübüne peşkeş çekilmiştir” dedi.

Girne Avcılık Atıcılık Kulubü’nün Doğan Türk Birliği Kulübüne veya ülkemizdeki herhangi bir kulübe antrenman sahası yapılması için arazi verilmesine asla karşı olmadığını vurgulayan Bayramoğlu, “Fakat burada verilen bu araziye poligonumuzun ISSF kuralları gereği inşa edilen kurgusu ve olimpik atış düzeneği (Skeet) nedeniyle canlı ve etkili saçma düşmekte olduğundan büyük tehlike arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Bayramoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu nedenle iki küçük parselde her hangi bir faaliyet yürütülmesi ancak bizlerin atış faaliyetlerimizin durdurulması ile mümkün olacağından bu arazinin başka bir maksatla kullanılması için başkalarına verilmesi, poligonumuzun kapatılması anlamına gelmektedir. Kulüp yöneticilerimiz tarafından 4’lü koalisyon döneminde Bakanlar Kurulu kararı sonrasında gerek o dönemin Başbakanı ve Hükümet ortağı olan Başbakan Yardımcısı ile gerekse de yeniden kurulan hükümetin Başbakanı ve diğer tüm yetkili mercileri ile görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerin tamamında haklı bulunmamıza ve alınan kararın yanlışlığında hem fikir olunmasına rağmen düzeltilmesi hususunda bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış olup, bugün iki camia karşı karşıya getirilmiştir.”

"YARGI SÜRECİ DEVAM ETMESİNE RAĞMEN..."

Konuyu mahkemeye taşıdıklarını ve yargı sürecinin devam ettiğini anımsatan Bayramoğlu, “Buna karşın Doğan Türk Birliği Spor Kulübü, Girne Avcılık Atıcılık Kulübünün kullanımında bulunan söz konusu araziye her hangi bir iznimiz olmadan ve/veya tellerimize kasti hasar vererek girmiş ve kanunsuz bir takım faaliyetler yapmıştır” dedi.

Konuya ilişkin polise gerekli şikayet yaptıklarını, araziden çıkarılmalarına rağmen Doğan Türk Birliği'nin zaman zaman araziye girişlerinin devam ettiği ve yeni faaliyetler yapma peşinde olduklarını bildiren Bayramoğlu, “Bilinmesini isteriz ki Kulübümüz bu konuda hiçbir oldu bitti ye asla müsamaha göstermeyecek ve yapılan girişimlere bu sefer çok daha farklı bir şekilde müdahale edecektir. O yüzden iki camia arasında istenmeyen büyük olaylar yaşanmadan kulüp olarak ilgili Bakanlıkları bir an önce konuya müdahale edip alınan bu yanlış karardan dönülmesine ve konuya çözüm bulmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

"31 EKİM'DE EYLEME GİDİYORUZ"

Bayramoğlu, Girne Raif Rauf Denktaş poligonunda Cumartesi günü eylem gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi:

“Atıcılık sporunun bu ülkedeki varlığının ve ileriye taşınması çabalarının altını dinamitleyip avcılık ve atıcılık sporuna verdiğimiz 35 yıllık hizmetin bir anda yok olmasına neden olacaktır. Bu yüzden zaman birlik olma zamanı ve birlikte mücadele etme zamanıdır. Sesimizi daha gür duyurmak için sizleri 31 Ekim Cumartesi günü Girne Raif R. Denktaş poligonumuzda yapacağımız büyük eyleme destek vermeye çağırıyoruz.”