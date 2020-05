Girne Amerikan Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi Vizyoner Bir İşbirliği Başlatıyor

[Girne, Kıbrıs] — Arizona Üniversitesi, Tucson, Arizona, ABD ve Girne Amerikan Üniversitesi, öğrencilerin COVID-19 salgını sırasında ülkelerinden ayrılmadan ABD diploması almalarına yardımcı olmak için başlattıkları Global Kampüs ortaklığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Arizona Üniversitesi Rektörü Robert C. Robbins tarafından yapılan açıklamada “Global Kampüs ortaklığı, günümüzde COVID-19'un neden olduğu hareketlilik zorluklarının çözülmesine yardımcı olurken, aynı zamanda BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan dünyaya erişilebilir ve kaliteli eğitim sağlama amacına ulaşmak için de anlamlı ve uzun vadeli bir çabadır” dedi. Seyahat kısıtlamaları, ertelenen okul açılışları ve vize moratoryumları göz önüne alındığında, Girne Amerikan Üniversitesi, pandemi sürecinde en güveli bölgelerden bir tanesi olan Girne, Kıbrıs kampüsüne tam erişim ile Kıbrıs'taki öğrencilerin gerçek bir ABD derecesi veya ABD transfer kredisi kazanmalarını sağlamak için Arizona Üniversitesi ile esnek, uygun fiyatlı eğitim seçenekleri oluşturdu.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar tarafından yapılan açıklamada ‘’Hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde kaliteli üniversite eğitimi vermek için Arizona Üniversitesi ile yeni işbirliğimizi başlatıyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Uluslararasılaşmanın önemini bilen bir yükseköğretim kurumu olarak öğrencilerin Amerika'da eğitim hayallerini ertelememeye davet ediyoruz. Eğitim yolculuklarında onlara destek olmak için buradayız. Bulunduğumuz coğrafyada artık öğrenciler Amerika Birleşik Devletleri Arizona Üniversitesine gitmeden eğitimlerine Girne, Kıbrıs’ta GAÜ Global Kampüsünde devam edebilecekler. Arizona Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin başlatmış olduğu bu vizyoner işbirliği sayesinde artık Kıbrıs, Amerikan yükseköğretiminin bir çekim merkezi olacaktır” dedi.

Öğrenciler eğitimleri için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilir: • Girne kampüsünde okuyarak, yüz yüze eğitim destekli Arizona Üniversitesi'nden lisans, yüksek lisans veya lisansüstü derecelerini tamamlayabilirler. • Arizona Üniversitesinde veya ABD'de herhangi bir üniversitede okuyabileceğiniz hemen hemen tüm programlara Girne’de hazırlanarak daha sonra Amerika’da eğitiminize devam edebilirler. Arizona Üniversitesi Uluslararası Eğitim Dekanı Brent White “Uluslararası eğitimde mevcut duruma neden olan olaylar, bilginin yaratılması ve sınırların ötesine iletilmesi için fiziksel seyahatin gereksiz olduğu yeni bir ‘hareketlilik sonrası’ (post-mobilite) dünyanın şafağını hızlandırdı” dedi. White ‘’Neredeyse bir gecede, tüm dersler çevrimiçi hale geldi ve uluslararası öğrenciler eğitimlerine devam ederken kendi ülkelerinde evde güvende kalmaya da devam ediyorlar” diye ekledi. “Bizler koşullar ne olursa olsun, öğrencilerin bir Amerikan eğitimi alma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs'ın öncü yüksek öğrenim kurumudur. Eğitimde 35. yılını kutlayan GAÜ, 100'den fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliğini dünyanın en güzel kampüslerinden birinde 150'den fazla program sunarak sağlıyor. BM Küresel Kompakt üyesi olarak, BM Küresel Kalkınma Hedefleri’nin ilerlemesi için çalışan ve Magna Charta Universiteler Bildirgesi imzalayıcılarından olan GAÜ, eğitimde geleneklere olduğu kadar ilerlemeye de bağlı bir üniversitedir. GAÜ, çeşitli profesyönel otorite yanında birçok uluslararası akreditasyonlarıyla en parlak ve en yetenekli öğrencilere birinci sınıf bir eğitim sağlayan bir üniversitedir.

Arizona Üniversitesi

Arizona Üniversitesi, ABD'nin Arizona eyaletinin Tucson şehrinde en üst düzeyde bir devlet araştırma üniversitesidir ve Carnegie Foundation Research 1 kurumu olarak sınıflandırılmıştır. U.S. News ve World Report tarafından En İyi 100 Küresel Üniversite sıralamasında yer almaktadır. Arizona Üniversitesi, ABD'deki 62 önde gelen kamu ve özel araştırma üniversitelerden oluşan Amerikan Üniversiteleri Derneği üyesi olarak disiplinlerarası burs ve girişimci ortaklıkların sınırlarını ilerletmesiyle biliniyor. Arizona Üniversitesi NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olmuş ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesidir. ● Top 20 Amerikan Devlet Araştırma Kurumu – Times Higher Education ● Küresel 20’000+ ünversiteler listesin’de ilk 1%– Center for World University Rankings ● Tüm dünyada Top 100 – U.S. News ve World Report, En İyi Küresel Üniversiteler ● #11 Online Lisans Programı – U.S. News ve World Report