"Girişimlerimize KOP üzerinden değil Türkiye üzerinden devam edeceğiz"

"Girişimlerimize KOP üzerinden değil Türkiye üzerinden devam edeceğiz"
banner23

Çetinkaya’nın FIFA’ya gönderdiği 2.mektup güneyde gündem oldu. Güneyde yayın yapan Cyprus Mail Çetinkaya’nın Kulüp Başkanı Bülent Dizdarlı’nın FIFA’ya gönderdiği ikinci mektupta FIFA Başkanı Infantino’dan taleplerinin basında yer almasını detayları ile okuyucularına aktardı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu konuyu Havadis’e yorumladı.

Sertoğlu, “hepimizin derdi, uğraşı aynidir” dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu konu ile ilgili olarak Havadis Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un sorularını yanıtladı ve samimi açıklamalar yaptı.

KTFF Başkanı Sertoğlu Çetinkaya’nın girişimlerini olumlu karşılarken “Çetinkaya kulüp başkanı, yönetimi, oturur bir karar alır, yol haritası çizer ve FIFA yolunda ilerler. Buna saygı duyarım, takdir ederim ancak federasyonun yolu ayrı yoldur.

Günü geldiğinde Çetinkaya ile de diğer kulüplerle de oturur konuşuruz. Yapılabileceklerin neler olduğunu ve ne yapabileceklerini değerlendiririz. Çetinkaya KOP’ta Türkleri temsilen kurucu üye konumundadır ve onlarla da işbirliğine ihtiyaç duyulursa seve seve yaparız. Hepimizin derdi, uğraşı aynidir. Hepimizin çözmek istediği problem aynidir. Derdimiz, Kıbrıs Türk gençliği, Kıbrıs Türk futboludur. Hepimiz birbirimize destek vererek güvenerek yürüyeceğiz bu yolda” dedi.

Yolumuz Türkiye üzerindendir

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu gazetemize yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan ambargoların aşılabilmesi için girişimlerinin KOP üzerinden değil Türkiye üzerinden devam edeceğini açıkladı.

“Biz de kendi iç dinamiklerimizle görüşüyoruz. Bu konunun cumhurbaşkanlığı seçimine malzeme yapılmasına müsaade etmeyiz. Cumburbaşkanlığı seçimi bitinde oturup konuşuruz gerekli açıklamamızı yaparız. Herkes hemfikir olmayabilir ama ezici çoğunluğun hemfikir olacağı neyse hep beraber onun kararını veririz.

Kulüplerin durumu her gün daha kötüye gidiyor, bu işi çözmemiz gerekir” şeklinde konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu Havadis’e yaptığı açıklamada dün Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Trabzon ziyaretinde oradaki temsilciliğin ilgi ve alakasından dolayı hem teşekkür ettiklerini, hem de bundan sonra neler yapabileceklerini konuştuklarını söyled

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Saçın erken beyazlamasının nedeni bulundu
Saçın erken beyazlamasının nedeni bulundu
  1. Sağlık

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort