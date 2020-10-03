Girgin’in vefatı büyük üzüntü yarattı

Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası sanatçılarından, müzisyen Fatih Girgin’in ani ölümü üzüntü yarattı. Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, müzisyen Fatih Girgin’in vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs Edebiyat Derneği Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan imzasıyla yayımlanan mesajda, genç yaşta hayatını kaybeden Girgin’in vefatının büyük üzüntü yarattığı vurgulandı.

Soyalan mesajında, “Ülkemizin yetiştirdiği başarılı müzisyenlerden olan ve birçok etkinlikte birlikte sahne aldığımız, sanatçı dostumuzu, kardeşimizi çok genç yaşta, ani kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun bizlere bıraktığı güzel anıları, hoş ezgileri hiçbir zaman unutulmayacak. Fatih Girgin’e rahmet dilerken, yaslı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Acımız büyüktür.” ifadelerini kullandı.

Polis 38 yaşındaki Fatih Girgin'in dün öğleden sonra kaldığı odada geçirdiği ani rahatsızlık sonucu ölü bulunduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.