Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumu iyi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda kalan 11 çocuğun gıda zehirlenmesi şüphesiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve müşade altına alındığı belirtildi.

11 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, “Çocuklar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi” ifadeleri yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın da bugün Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile birlikte Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek, çocukların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda kalan 11 çocuğumuz; dün akşam mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşayarak; yuva görevlilerimiz tarafından gıda zehirlenmesi şüphesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülmüş ve hastanede müşade altına alınmıştır. 11 çocuğumuzun sağlık durumu iyi olup tedavileri yapılarak taburcu olmuşlardır. Endişelenecek bir durum söz konusu değildir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da bugün, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile birlikte Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek, çocukların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi almıştır.

Yuvada kalan çocuklarla sohbet eden Bakan Çağman, çocukların sağlık durumunu birebir takip ederek çocuklarla yakından ilgilenmiştir.

Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 51 çocuk devlet koruması altında bulunuyor ve 6 anne günlük olarak görev yapmaktadır.

Konuya ilişkin araştırma, Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından takip edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 18:09