George Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru hangi ceza ile karşı karşıya?

Amerika Birleşik Devletleri’nde George Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in davası 8 Haziran’a ertelendi.

44 yaşındaki polisin, Floyd’a müdahalesinin kaydedildiği görüntülerde 8 dakikadan fazla bir süre Floyd’un nefes alamadığını söylemesine rağmen Chauvin’in dizini çekmediği ve ölümüne neden olduğu görülüyor.

Polis memuru üçüncü derece cinayet ve kasıtsız adam öldürmeden hakim karşısına çıkacak. Savcılığın isteminde kasıt olmadığının belirtilmesi ise Amerika’nın dört bir yanındaki protestolara katılanların tepkisini daha da artırıyor. Zira göstericiler en fazla 35 yıl hapis cezası alabilecek polis memurunun daha ağır bir cezaya çarptırılması gerektiği görüşünde

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 09:44