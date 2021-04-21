Gençlik Dairesi’nde bir pozitif vaka

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Gençlik Dairesi’nde bir pozitif vaka
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Spor Dairesi Müdürlüğü, Gençlik Dairesi’nde çalışan bir personelin COVID-19 testi pozitif çıktığını duyurdu, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Piyangolar Birimi kapatıldı.

3 dairenin bulunduğu binada ilaçlama yapılacağı, bu nedenle bugün kapalı olacağı açıklandı.

Haberi Kartal Harman sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu;

⚫️ Çok fazla yorum yapmaya gerek yok devlet eli ( denetimsizlik ) ve bizlerin ( şımarıklığı ) ile artık covid-19 her yerde!!!
➖ Kendimiz ettik, kendimiz bulacağız! 
➖ Bunlar daha iyi günlerimiz ! 
⚫️ Gençlik Dairesi’nde bir çalışanın PCR testi pozitif çıktı.
➖ Dairede İlaçlama ve tarama çalışmaları başladı.

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