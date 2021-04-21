Gençlik Dairesi’nde bir pozitif vaka

Spor Dairesi Müdürlüğü, Gençlik Dairesi’nde çalışan bir personelin COVID-19 testi pozitif çıktığını duyurdu, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Piyangolar Birimi kapatıldı.

3 dairenin bulunduğu binada ilaçlama yapılacağı, bu nedenle bugün kapalı olacağı açıklandı.

Haberi Kartal Harman sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu;

⚫️ Çok fazla yorum yapmaya gerek yok devlet eli ( denetimsizlik ) ve bizlerin ( şımarıklığı ) ile artık covid-19 her yerde!!!

➖ Kendimiz ettik, kendimiz bulacağız!

➖ Bunlar daha iyi günlerimiz !

⚫️ Gençlik Dairesi’nde bir çalışanın PCR testi pozitif çıktı.

➖ Dairede İlaçlama ve tarama çalışmaları başladı.