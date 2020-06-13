Genç yaşta azgın dalgalara yenik düştü

Genç yaşta azgın dalgalara yenik düştü
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11 Haziran Perşembe günü Alagadi’de yüzmek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Cuma Karadeniz, hastanede hayata gözlerini yumdu.

Polis Basın Subaylığı’nın olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

“11.6.2020 tarihinde, Alagadi-2 bölgesinde yüzmek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçirdiği için Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına bulunan Mehmet Cuma Karadeniz (E-33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

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