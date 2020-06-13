Genç yaşta azgın dalgalara yenik düştü

11 Haziran Perşembe günü Alagadi’de yüzmek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Cuma Karadeniz, hastanede hayata gözlerini yumdu.

Polis Basın Subaylığı’nın olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

“11.6.2020 tarihinde, Alagadi-2 bölgesinde yüzmek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçirdiği için Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına bulunan Mehmet Cuma Karadeniz (E-33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”