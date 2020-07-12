Genç kızı kaçırdı, telefonunun şifresini istedi

Girne’de kız arkadaşını kaçıran, şiddet uygulayan ve ölümle tehdit eden 28 yaşındaki Ş.B (E) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 7 Temmuz tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Girne’de, Ş.B.(E-28), kız arkadaşı ile aralarında çıkan tartışma sonrası, kız arkadaşını rızası dışında zorla kaçırıp Taşkent’e götürdükten sonra adı edileni ciddi şekilde darp etti, “cep telefonunun şifresini söylememesi halinde” adı edileni öldürmekle tehdit etti ve kız arkadaşının cep telefonu içeriklerini kendi telefonu ile fotoğraf çekti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.