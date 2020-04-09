Vakıflar Bankası Gemikonağı şubesi yarından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Ercağ Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Lefke’de bir kişinin COVID-19 teşhisi ile karantinaya alındığı bilgisi üzerine Gemikonağı Şubemiz gerekli dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi, personelimizin izolasyonun sağlanması için yarından itibaren 2. bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Lefke’ye yakınlığından dolayı, hiçbir risk almamak ve gerekli dezenfekte işlemlerini eksiksiz yerine getirme amacıyla, 10 Nisan Cuma günü, Güzelyurt Şubemizin de hizmet veremeyeceğini, bu vesile ile sizlerle paylaşmak isteriz.

Pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizde de yayılan koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine ve çalışanlarına yönelik tedbirler alan Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Dünya Sağlık Örgütü’nün uygulamalarını, sürecin en başından bu yana yakından takip ederek, toplum sağlığını öncelikleri arasına almıştır.

Aldığımız önlemlere uygun şekilde, işlem esnasında güvenli mesafenin korunduğu, iş arkadaşlarımızın kurallara uygun şekilde maske ve eldiven kullandığını, müşterinin içeriye tek olarak alındığını, müşteri ayrıldıktan sonra kullandığı yüzeylerin ve gereçlerin temizlendiğini teyit ettik.

Tüm bu bilgiler ve tespitler çerçevesinde söz konusu şahıs ile yakın temas olmadığını tespit etmiş olduğumuz sizlerle paylaşmak isteriz;

Gerek iş arkadaşlarımızın, gerekse kamu sağlığı ve sağlık sistemimizin korunması açısından ilgili şubede bu dönemde görev yapan personelimiz için izolasyon süreci başlatmak kararı almış bulunmaktayız. Bu süre içerisinde ilgili iş arkadaşlarımızın izolasyon sürecini usülüne uygun geçirmeleri için her türlü desteği sağlayacağız.

Yaşlı ve risk grubunda olan bireylerin ve sağlık sistemimizin dirayetinin korunması için almak zorunda olduğumuz bu tedbirlerin hizmet kalitemizi etkilediği oranda bize anlayış göstermenizi rica eder, görevimizi yapmak için bütün gücümüz ve sağlık kuralları çerçevesinde emrinizde olmaya devam edeceğimizi bilginize getirmek isteriz.

Eğer acil değilse lütfen evde kalın.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.