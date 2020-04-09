Gemikonağı şubesi yarın kapalı olacaK

İktisatbank, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Lefke bölgesinde bir kişinin koronavirüs teşhisi konmasının ardından karantinaya alındığı bilgisini edindiklerini kaydetti.

Bu sebeple yarın bankanın kamera görüntülerinin inceleneceğini aktaran banka, bu sebepten ötürü Gemikonağı şubesinin yarın kapalı olacağı duyurusunu yaptı.

İktisatbank’ın yapmış olduğu paylaşımı şu şekilde:

“Gemikonağı Şubemiz Yarın Kapalı Olacaktır.

Bugün Lefke’de bir kişinin COVID-19 teşhisi ile karantinaya alındığı bilgisi üzerine gecikmeksizin ilgili şahsın Gemikonağı şubemizde işlem yaptığını tespit ettik ve ilgili kamera kayıtlarını inceledik. Aldığımız önlemlere uygun şekilde işlem esnasında güvenli mesafenin korunduğu, iş arkadaşlarımızın kurallara uygun şekilde maske ve eldiven kullandığını, müşterinin içeriye tek olarak alındığını, müşteri ayrıldıktan sonra kullandığı yüzeylerin ve gereçlerin temizlendiğini teyid ettik. Tüm bu bilgiler ve tespitler çerçevesinde söz konusu şahıs ile yakın temas olmadığını tespit etmiş olduğumuz halde; Gerek iş arkadaşlarımızın, gerekse kamu sağlığı ve sağlık sistemimizin korunması açısından ilgili şubede bu dönemde görev yapan personelimiz için izolasyon süreci başlatmak kararı almış bulunmaktayız. Bu süre içerisinde ilgili iş arkadaşlarımızın izolasyon sürecini usülüne göre geçirmeleri için her türlü desteği sağlayacağız. Gemikonağı Şubemiz derin temizlik ve dezenfekte için 13 Nisan, Pazartesi tarihine kadar kapalı olacak, bu süreç içerisinde bu geceden başlayarak tüm yüzeyler, araç ve gereç, nakit paralar dahil usülüne göre yeniden dezenfekte edilecektir. Ayrıca, ortam havalandırılacak, ve alan dezenfektesi gerekli süreler dikkate alınarak yapılacaktır. Şubemiz 13 Nisan, Pazartesi, bugüne kadar görev yapmamış, yedek sınırlı kadro ile yeniden hizmete açılacaktır. Yaşlı ve risk grubunda olan bireylerin ve sağlık sistemimizin dirayetinin korunması için almak zorunda olduğumuz bu tedbirlerin hizmet kalitemizi etkilediği oranda bize anlayış göstermenizi rica eder, görevimizi yapmak için bütün gücümüz ve sağlık kuralları çerçevesinde emrinizde olmaya devam edeceğimizi bilginize getirmek isteriz. Eğer acil değilse evde kalın.

Saygılarımızla,

İktisatbank”