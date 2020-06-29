Gemi yolculuğu yapacakları için son dakika açıklaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, gemi yolculuklarıyla ilgili açıklama yaparak pandemi dönemi süresince tüm seferler öncesinde yolcular gerekli sağlık kontrollerinden geçirilerek gemilere kabul edildiğini ve gemi hijyeninin de üst seviyede tutulduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelecek tüm yolculardan PCR negatif test sonucu ibrazının zorunlu olacağı hatırlatılarak, “Denizcilik işletmelerimiz bu ibrazları ve gerekli sağlık kontrollerini, halihazırda yerine getirdikleri gibi, 1 Temmuz itibarıyla da azami hassasiyet ile gerçekleştireceklerdir” denildi.

Bugün Mersin’den Girne Turizm Limanı’na gelen gemi yolcularına ülkede yapılan sağlık kontrollerinde yüksek ateşi çıkan bir yolcuya Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi yapıldığı ve test sonucunun negatif çıktığı da hatırlatıldı.