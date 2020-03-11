Gemi Kaptanı İle Şirket Direktörüne 2 Gün Ek Tutukluluk

2020 Şubat ayı içerisinde Türkiye’ de, Kocaeli Hereke limandan 3000 ton demir yüklü olarak Libya’ ya gitmek üzere Suriye uyruklu zanlı 1 Mustafa Hassan Shhadeh kaptanlığında denize açılan Lady Maria isimli geminin ismi ve seri numarası gemi sahibinin bilgisi dâhilinde yolculuk sırasında değiştirilerek sahte isimde belge düzenlenerek 20.2.20 tarihinde Gazimağusa limanına gelmişti.

Gemi limana geldikten sonra, zanlı 1 gemideki demir yükünü zanlı 2 Mustafa Öz’ ün direktörü olduğu ve KKTC de faaliyet gösteren bir inşaat şirketine teslim edeceğine dair sahte manifesto ve gemiye ait belgeleri Gazimağusa liman başkanlığına vermek suretiyle tedavüle sürdü. Olayın polise intikal etmesinden sonra 5.3.20 tarihinde zanlı 1, 6.3.20 tarihinde de zanlı 2 derdest emri gereğince tutuklanmışlardı.

Tutuklandıkları günden bugüne değin tutuklu bulunan zanlılar bugün 10.3.20 tarihinde sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para temini ve hırsızlık mal kabulü suçlamasıyla yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 2 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Ayhan Arabi, yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili anımsatmada bulundu. Arabi zanlı 1 kaptanlığında Lady Maria isimli geminin 2020 Şubat ayı içerisinde Kocaeli Hereke limanından 3000 Ton demir yükü ile Libya’ ya gitmek üzere denize açıldığını, yolculuk sırasında gemi sahibinin bilgi ve direktifi ışığında geminin ismi ile seri numarasının değiştirilerek sahte belge hazırlandığını aktardı.

Gemi Gazimağusa limanına geldikten sonra zanlı 1, demir yükünü KKTC de faaliyet gösteren zanlı 2 nin direktörlüğünü yaptığı bir inşaat şirketine teslim edeceğine dair hazırladığı sahte manifesto ve gemiye ait belgeleri Gazimağusa Liman Başkanlığına vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü belirten Arabi, şikâyet üzerine zanlı 1’ in 5.3.20 tarihinde, zanlı 2 nin de 6.3.20 tarihinde derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Arabi şahadetine devamla, sürdürülen tahkikatta 3020.800 kilo ağırlığındaki demirlerin zanlı 2 tarafından Aslanköy’ de faaliyet gösteren H.O Ltd isimli bir şirkete 1.238.528 dolar karşılığı satılmak suretiyle sahtekârlıkla para temin edildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Zanlıların gönüllü ifade verdiklerine dikkat çeken Arabi, mesele ile ilgili 2 kişinin arandığını, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığını, GSM şirketlerine yazılan yazılarahenüz bir cevap gelmediğini, GKRY ne yazılan yazıya da henüz cevap alınamadığını belirtti.

Bir günlük tutukluluk süresi içinde 11 olmak üzere toplamda 37 ifade alındığına değinen Arabi tahkikatını sürdürebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların ikişer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)