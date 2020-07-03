Gelir ve Vergi Dairesi’nde hırsızlık

Gelir ve Vergi Dairesi’nde hırsızlık
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Gelir ve Vergi Dairesinde çalışmakta olan Ö.B.’nin vatandaşlardan tahsil etmiş olduğu toplam 155.125 TL  nakit parayı çaldığı tespit edildi…

Polis Basın subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle: 01.03.2020-19.06.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, Gelir ve Vergi Dairesinde çalışmakta olan  Ö.B.(K-43)’nin sürüş ehliyeti yenilemek için vatandaşlardan tahsil etmiş olduğu toplam 155.125 TL  nakit parayı dairenin gelirler kalemine yatırmayıp zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir……

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