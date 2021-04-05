Gelir gider tablolarını paylaştı ve sordu: Ne önerirsiniz?

Meclis Genel Kurulu devam ediyor…

Genel Kurulda hitap eden ve soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, üç aylık gelir gider tablosunu paylaştı ve “ne öneriyorsunuz söyleyin? diye konuştu.

Dursun Oğuz, “HP ilk defa dondurulmuyor… Daha önce de yapıldı. Bunun bir gereklilikten olduğunu bilmiyor musunuz?” dedi ve geçmiş HP dondurulması konusunda geçmişe ilişkin örnekler verdi.

Bakan Oğuz, “PCR yapılıyor… Bu işlemler işçilik olarak alınıyor.. Hotel karantinaları sürüyor.. 580 Bin kişi arasında karantina ücretleri… Süt giderleri ve sair saymıyorum. Bir çok da tasarruf yaptık. Koronavirüs desteği bütçede yok. Bu ne demek? Bir şekilde tasarruf demek… Bu çalışanın elinden ekmeği almak demek değil…”

3 AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

Dursun Oğuz, Genel Kurul’da üç aylık gelir gider tablosunu da paylaştı. “3 aylık rakamları vereyim size: Ocak gelir 540 Milyon, ödeme 650 Milyon. Şubat: 365 gelir, 631 gider… Mart: Gelir 451 milyon, gider 723 .. Böyle bir tablo var. Ne kaldı geriye? Borçlanma dedik öyle yaptık böyle yaptık. Deniyor ki Türkiye’den alın... Yok biz ne yapacağız onu söyleyin…”

“EK MASAİ KANAYAN YARA...”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Ek mesai kanayan bir yara, her gelen hükümet konuştu ve çözümü yapmadık. Deniyor ki neden yazdınız geçmişte de? Yapmadık arkadaşlar yapamadık…” diye de ekledi.