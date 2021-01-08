Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 03.30 sıralarında, Geçitkale’de sakin İbrahim ÇOBANOĞLU (E-52) ve Bengü ÇOBANOĞLU (K-48) ikametgahlarının yatak odası içerisinde tabanca ile vurulmak suretiyle olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Yine aynı ikametgah içerisinde bulunan 14 yaşındaki Çınar ÇOBANOĞLU (E-14) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili polis soruşturması çok yönlü olarak devam etmektedir.
Geçitkale’de aile faciası
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