Geçitkale - Mallıdağ arasında yangın

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Geçitkale - Mallıdağ arasında yangın
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Son dönemlerde yaşanan yangın olayları tedirginliğe neden oluyor.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, bugün sabahın erken saatlerinde Geçitkale- Mallıdağ arasında yangın çıktığını duyurdu.   

"Sabah saatlerinde yine bir yangın felaketinden dönüldü" ifadeleri ile sosyal medya üzerinden yangının fotoğraflarını da paylaşan Başkan Öztaş, alevlerin yayılmadan kontrol altına alındığını belirtti.

Başkan Öztaş paylaşımında Geçitkale İtfayesi, Orman Dairesi, Belediye Personeli ve Mallıdağ halkına teşekkür etti.

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