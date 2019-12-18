Geçitkale Havalimanı'na F-16’ların inmesi için gerekli yatırım da yapılacak

KKTC Geçitkale üssünde insansız hava aracı uçuşları başladı. Geçitkale’ye İHA ve SİHA sistemlerinin yer kontrol üniteleri, gerekli malzeme ve teçhizatlar, Bakanlar Kurulu kararı alınmasının hemen ardından gemilerle intikal ettirildi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şu anda ihtiyacın İHA’lar ile sınırlı olduğunu, SİHA’lara ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Geçitkale’nin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na tahsisine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, havaalanında ihtiyaçların karşılanması için tüm tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve güvenlikle ilgili tüm hususları tespit ederek uygulamayı da kapsıyor. Bu doğrultuda havaalanına, olağanüstü ihtiyaç durumları halinde havaalanına F-16’ların inmesi için gerekli yatırım da yapılacak

​Türkiye’de yayın yapan Yeni Şafak gazetesinin haberine göre;Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Geçitkale üssünde insansız hava aracı uçuşları başladı. Geçitkale’ye İHA ve SİHA sistemlerinin yer kontrol üniteleri, gerekli malzeme ve teçhizatlar, Bakanlar Kurulu kararı alınmasının hemen ardından gemilerle intikal ettirildi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şu anda ihtiyacın İHA’lar ile sınırlı olduğunu, SİHA’lara ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Geçitkale’nin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na tahsisine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, havaalanında ihtiyaçların karşılanması için tüm tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve güvenlikle ilgili tüm hususları tespit ederek uygulamayı da kapsıyor. Bu doğrultuda havaalanına, olağanüstü ihtiyaç durumları halinde havaalanına F-16’ların inmesi için gerekli yatırım da yapılacak. Savaş uçaklarının rahatlıkla iniş-kalkış yapabilecekleri pistler ile uçakların sığacağı büyük beton hangarlarıyla öne çıkan Geçitkale Meydanı, uzunca bir süredir bölgedeki yüksek gerilim hattı ve elektrik tellerinden kaynaklı engel nedeniyle jetlere kapalıydı. İHA ve SİHA sistemlerinin kullanımında ise yüksek gerilim hatları bir engel teşkil etmiyor.

RUMLARA HERON CEVABI

KKTC’ye İHA ve SİHA merkezi tesisine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin haklarının gasp edilmesi girişimleri, bölgede artan yabancı ülke donanması sayısı ve halihazırdaki gerginlik, kriz ve tehditlerin bertaraf edilmesi amacını taşıyor. ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmak üzere attığı adımlar ile GKRY’nin artan silahlanması, son olarak İsrail’den 8 adet SİHA satın alarak adada HERON üssü kurması da süreci hızlandırdı. Türk Dışişleri, GKRY’yi, son dönemde artan ve savunma maksadını aşan silahlanma faaliyetlerini durdurması konusunda uyarmış ve provokatif bu adımları bir an önce durdurmaya davet etmişti. Bu ihtarlara kulak tıkayan GKRY, İsrail’den aldığı HERON’ların yanısıra son bir yıl içinde Sırbistan’dan yeni ağır silahlar ve zırhlı araçlar satın almış, Almanya’dan 41 adet Leopard 2A4 tipi tank ve Fransa’dan da 2 adet açık deniz gemisi almak üzere çalışma başlatmıştı.