Geçiş hükümetiyle erken seçim

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), yeni bir anlayışa, yeni bir toplumsal yapıya ve yepyeni bir politikaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirterek, erken seçim tarihi belirleme ve geçiş hükümeti dışında bir seçenek görünmediğini kaydetti.

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumları büyük ölçüde çökertilmiş, saygınlığını, kapasitesini, özgüvenini neredeyse tüketmiş bir yapıyla karşı karşıya olunduğu iddia edildi.

“Hazırcılığın, rantın, kara paranın, kendimiz için her yolu mubah sayan bir anlayışın bizi getirdiği nokta bu” denilen açıklamada, üretmeden, emek vermeden, hak etmeden yaratılan her şeyin kaybolduğu veya çöktüğü kaydedildi.

“Ne bütçesi kaldı, ne hükmü olan hükümet, ne de iradesi olan toplum ve meclis” ifadeleri kullanılan açıklamada, yaratılan toplumsal yapının suçun kaynağı durumuna geldiği ileri sürüldü.