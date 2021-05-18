Geceyi aydınlatan yangınla ilgili son dakika açıklaması geldi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 20:25 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Cevdet Tepret yönetimindeki HG 841 plakalı patates cipsi yüklü tır araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada İnönü kavşağı yakınlarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı alev alarak yandı. Yangın sonucu bahse konu araç ve araçta yüklü patates çipsleri tamamen yanarak zarar gördü. Yangında ayrıca yol kenarında bulunan yaklaşık bir dönümlük kuru otlar da tutuşarak yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çıkış sebebi araştırılıyor. Yangın nedeniyle Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine giden araçlar için ulaşım Türkmenköy güzergahından sağlanmaktadır.