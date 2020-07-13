Gecenin en sıcak haberi geldi

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan bir PCR testinin sonucu pozitif çıktı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere İngiltere’den Türkiye’ye giden Türkiye’de bir süre kaldıktan sonra ülkemize gelen KKTC vatandaşı bir kişiye korona virüs tanısı konuldu.

Deniz yolu ile ülkemize gelen vatandaşa Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde PCR testi yapıldı. Haber Kıbrıs’ın hastane kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, yapılan PCR’ın sonucu pozitif çıktı ancak vakada herhangi bir korona virüs semptomuna rastlanmadı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan PCR testinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tekrarlanacağı gelen bilgiler arasında.

Buna göre KKTC’de korona virüs vaka sayısı 9’a yükselirken vakaların ülkelere göre dağılımı şöyle: 3 Kazak, 5 Türkiye vatandaşı ve 1 KKTC vatandaşı.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 22:56