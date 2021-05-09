Gece kulüplerinin açılması iptal

Hükümet gece kulüplerinin 27 Mayıs itibariyle açılması yönünde aldığı kararı iptal etti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, dün yayımlanan kararda 'gece kulüpleri'nin sehven (yanlışlıkla) alındığı belirtildi. İnternet cafelerin ise 27 Mayıs'tan itibaren açılacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 15:00