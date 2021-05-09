Gece kulüplerinin açılması iptal

Hükümet gece kulüplerinin 27 Mayıs itibariyle açılması yönünde aldığı kararı iptal etti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, dün yayımlanan kararda 'gece kulüpleri'nin sehven (yanlışlıkla) alındığı belirtildi. İnternet cafelerin ise 27 Mayıs'tan itibaren açılacağı kaydedildi.Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 15:00
Aklınızı nerede unuttunuz acaba 30 Eylül gecesi aldığınız kararla discoları KAPATTINIZ .O gün bügündür cebimize kuruş girdiği yok Nasıl hükümet edersiniz be arkadaşlar biz ne yiyip ne içeceğiz.Bankalarda paramız değil taksitlerimiz durur ayıptır yahu artık yaptığınız.Kapattınız bizi ne arar ne sorarsınız.