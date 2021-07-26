Gece kulüpleri, bar-clublar ve casinolara aşısız müşteri kabul edilmeyecek!

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı.

Üst Komite kararına göre, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle 10 Ağustos'tan itibaren charter seferler ile el bilekliği takılarak kapalı otel turizm uygulaması iptal edildi.

Chater seferler ile ülkemize gelecek kişilerin ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem görecekleri; bu seferler ile ülkemize gelecek kişilerin tarifeli seferler de olduğu gibi “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebilecekleri açıklandı.

İkamet adresi gösteremeyen kişilerin ise belirlenen merkezi karantina otellerinde karantina sürelerini tamamlayacakları ifade edildi.

Ayrıca gece kulüpleri, bar-clublar ve casinolara aşısız müşteri kabul edilmeyeceği bildirildi.