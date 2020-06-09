Gece: Bakanlar Kurulu’nun alacağı karar göre hareket edeceğiz

KAR-İŞ Basın Sözcüsü Zekai Gece BRT’ye yaptığı açıklamada bugün kendi aralarında bir değerlendirme yaptıklarını ve eylemi genişleterek devam etme kararı aldıklarını kaydetti.

Bugün ilgili bakan ve sektör temsilcileri ile toplantı yapacaklarını belirten Zekai Gece, Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak karara göre bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi.

Görüşmeler devam ederken eylem de sürüyor.

Bir grup Kar-İş üyesi Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemlerine devam ediyor. Eylemcilerin Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağı saatlerde Başbakanlık önüne gideceği belirtildi.

(BRT)