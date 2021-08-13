Geç vakitte sokakta yakalandı, üzerinden bıçak çıktı

Mağusa’da sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen Daoud Youssouf Mahamat’ın üzerinden bıçak çıktı, Mahamat tutuklandı.

Mağusa’da 12 Ağustos tarihinde saat 02.30 sıralarına 269 promil alkollü olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği sırada tespit edilen Daoud Youssouf Mahamat’ın üzerinde yapılan aramada 34 cm uzunluğunda bıçak bulundu.

Suçüstü hali gereği tutuklanan zanlı Mahamat dün “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Sarhoşken tasarrufunda bıçak taşıma”, “Sarhoşluk” ve “Sokağa çıkma yasağına riayetsizlik” suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Şükrü Hafız mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Daoud Youssouf Mahamat’ın 12 Ağustos 2021 tarihinde saat 02:30’da nefesinde yüzde 269 promil alkol tesiri altındayken Bahriyeli Sokak üzerinde tespit edildiğini atardı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden zanlının üzerinde polis tarafından yapılan aramada ise tasarrufunda toplam uzunluğu 34 cm olan sivri uçlu bıçak bulunduğunu söyleyen Hafız, zanlının suçüstü tutuklandığını açıkladı.

Hafız, zanlının, yapılan sabıka kaydı incelemesinde ise benzeri suçlardan dolayı 4 sabıkasının olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Hafız, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Daoud Youssouf Mahamat’ın yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 5 bin TL nakdi teminat ödemesi ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.