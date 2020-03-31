Gazimağusa'da yoğun trafiğe polis müdahale ediyor. Bu sabah itibarı ile Gazimağusa'da görülen aşırı insan ve araç kalabalığına şu sıralar polis müdahale etmeye başladı. Lefkoşa Gazimağusa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa yollarının kesiştiği çemberde polis tüm araçları durduruyor. Durdurulan araçlarda izin belgesi olup olmadığına bakılıyor.

Gazimağusa'da sabah saatlerinden itibaren aşırı trafik oluşu ve evde kal çağrılarına uyulmayışından dolayı birçok vatandaşın tepkisini çekmiş ve polise de çok sayıda şikayet telefonları geldiği de bilgiler arasında. Polis Lefkoşa Gazimağusa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa yollarının kesiştiği çemberde denetimlerini artırarak gelen araçları durdurup belgeleri olup olmadığını soruyor. (MHA)