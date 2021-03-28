Gazimağusa’da Haftada İki Gün Pazar Kurulacak

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, Gazimağusa ilçesinde Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün açık pazarın kurulacağını açıkladı. Garabli ilk gün dolayısıyla bir çok üründe indirimli satışlar yapılacağının müjdesini verdi.

Pandemi dolayısıyla pazarlarda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek adına Gazimağusa Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği ortak bir projeye imza attı.

Gazimağusa Belediyesi ilçede kurulan açık pazarın Pazartesi ve Perşembe olmak üzere ikiye çıkarılması yönünde karar üretti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Pazartesi günü kurulacak olan ilk pazar için esnaftan bir seferliğine mahsus yer kirası almayacağını Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli’ye iletti.

Kararı çok olumlu karşılayan Birlik Başkanı Yenal Garabli de “amacımız halkımıza bu zor günlerde ucuz ve kaliteli ürünleri ulaştırmak. Bizlere bu imkanı haftada ikiye çıkaran Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e şahsım ve üyelerim adına teşekkür ederim” dedi.

Garabli açıklamasına şöyle devam etti;

Pazarlarımız Covid-19 önlemleri çerçevesinde açılmaktadır ve esnafımızın rutin PCR testleri yapılmaktadır. Tüm önlemlerin alındığı pazarımız yarın Gazimağusa’da kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı alışverişe bekliyoruz.