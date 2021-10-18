Gazimağusa’da 2, Lefkoşa’da 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre toplam 3 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

LEFKOŞA'DA 1 KİŞİ KAYIP

15 Ekim tarihinde, 15.00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin 20 yaşındaki Murhan Barhun kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldı ve halen geri dönmedi.

GAZİMAĞUSA’DA 2 KİŞİ KAYIP

Gazimağusa’da ikamet eden ve yaşları 17 ve 37 olan 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

16 Ekim tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin 37 yaşındaki Mehmet Açıkalın kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldı ve halen geri dönmedi.

Yine aynı tarihte saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin 17 yaşındaki Ela Nur Gültekin kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldı ve halen geri dönmedi.

Bahse konu şahıslar aranıyor...