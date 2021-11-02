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Gazimağusa ve Tatlısu’da bugün elektrik kesintisi olacak

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Gazimağusa ve Tatlısu’da bugün elektrik kesintisi olacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 10.00-11.00 saatleri arasındaki kesintiden Mutluyaka, Korkuteli, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası ile Dörtyol köyünün bir kısmı etkilenecek.

Ayrıca, Tatlısu’da Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine bugün 09:30 ile 16:30 arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.Ayrıca

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