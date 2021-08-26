Gazimağusa'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

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Gazimağusa'nın sevilen ismi hayatını kaybetti
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Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan emekli Turgay Ganim hayatını kaybetti

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan emekli 59 yaşındaki Turgay Ganim,tedavi gördüğü İstanbul Amerikan hastahanesinde hayatını kaybetti.

Gazimağusa Kaymakamlığı’nda çalıştıktan sonra, bir yıl önce emekliye ayrılan 59 yaşındaki Turgay Ganim,tedavi gördüğü İstanbul Amerikan hastahanesinde hayatını kaybetti.

İki kız babası olan Turgay Ganim'in ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzerken, cenazesinin bugün saat 11.00'de Gazimağusa belediye mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

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