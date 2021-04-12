Gazimağusa Limanı’nda dip temizliği

Gazimağusa Limanı içerisinde deniz dip demizliği gerçekleştirildi. MASDER ve Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği ortak organizasyonunda gerçekleştirilen temizlikte deniz dibinde bulunan çok sayıda araç lastiği, çok miktarda misina, plastik, cam ve teneke şişeler, plastik atıklar, metal parçalar çıkartıldı.

Balıkçı teknelerinin olduğu bölgede yaklaşık 600 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen dip temizliğine üç dalgıç ve çok sayıda görevli destek verdi.

Proje Koordinatörü Serdar Atai sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Mağusa Limanı Balıkçı Barınağındaki ikinci dip temizlik çalışmamızı tamamladık. Hava yağmurlu ve fırtınalı olmasına karşın verimli bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı

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