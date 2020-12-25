Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde feci kaza

Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde bugün saat 16:00 sıralarında, S. K. (E-51), yönetimindeki SE 643 plaka kamyonet araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden, Ercan - Yeni İskele kavşağı üzerinde bulunan çembere dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada çember üzerinde bisikleti ile seyreden Andre AUHADEAU (E-48)'çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Andre AUHADEAU kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sol omuz ve kalça kırığı teşhisi ile tedavisi sürüyor. Araç sürücüsü S.K. tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor