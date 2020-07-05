Gazimağusa Hastanesi'nde makaslı saldırı

28 yaşındaki İ.İ.O. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Herbert Alobwede Ekane’ye makasla saldırdı. OLay sonucu Ekane yaralanırken, İ.İ.O tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgi şöyle:

05.07.2020 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da İ.İ.O. (E-28), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bulunan bir oda içerisinde bulunduğu bir sırada, odaya giren ve daha önceden aralarında sorun bulunan John Herbert Alobwede EKANE’yi masa üzerinden almış olduğu makas ile vücudunun muhtelif yerlerine 4 kez sokmak sureti ile yaralamıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.