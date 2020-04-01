Gazimağusa Hastanesi Mücadeleye Hazır

22 günlük süreçte aldıkları bir takım kritik önlemlerle bu salgınla mücadele anlamında hazır bir noktaya geldiklerini söyleyen Mustafa Kalfaoğlu, 22 günlük süreçte aldıkları önlemleri anlattı.

İşte Kalfaoğlu’nun açıkladığı önlemler:

9 Mart sabah 06.50’de gelen telefon ile covit -19 mücadelemiz başladı. O sabah Temel Sağlık Hizmetleri görevlisi beni aradı. Bir Alman Turistte covid tespit edildiğini, Salamis Bay Hotel’in karantinaya alınacağını ve kendilerine yardımcı olmamı istedi. Böylece işe koyulduk. Öncelikle evime çok yakın olduğundan hemen Salamis Bay Hotel girişine giderek, polislerle konuştum. Sonra hastaneye giderek, bakanlıkla temas kurup, bilgi verdim ve hemen hastanedeki tüm doktorlarla Covit toplantısı yaptık. Hastanemizi yani evimizi nasıl koruyabiliriz? Gündemi ile ilk toplantımızı yaptık.

1.İlk olarak ateşli hastaları ayırmak ve şüphelileri hastanemiz içine sokmadan, test için sevk etmek amacı ile hastane dışında bir oda açtık ve adını enfeksiyon kontrol noktası koyduk. Ateşi ve o günlerde yurt dışı veya coronalı ile temas veya Salamis’te çalışanla temas veya tur görevlisi, şoför veya rehber olup olmamasını sorgulayıp, pozitif olanları test için Lefkoşa’ya sevk etmeye başladık.

2.Hastanenin 2 kapısı hariç, tüm kapıları kapatıp, kilitledik. Tüm personel, temizlik, güvenlik, hemşire, doktor, mutfak çalışanı sadece acil servis kapısından, ateş ölçüldükten sonra içeri alınmaya başladı. Hastalar ve refakatçileri de, poliklinik kapısından sorgulanıp, ona göre içeri alındı veya şüpheli ise, enfeksiyon kontrol noktasına yönlendirildi.

3.Hasta ziyaretleri yasaklandı.

4. Bakanlıktan ilk günden itibaren, Kişisel korunma ekipmanları (KKE) temin edildi ve personele dağıtıldı.

5. Arkasından enfeksiyon kontrol noktasını genişletmek, personel ve hasta konforunu artırmak amacı ile konteyner ofisler temin edip, Acil servis önüne, ateşli hastalıklar ve Covit polikliniği oluşturduk.

6. Servislerde yemek dağıtımı ve yatak çarşaf değişimi için gelen personel 2. Kez kontrolden geçirilip, servislere girmesine izin verildi.

7. Covit şüphesi olan her hasta ben, idare ve başhekim yardımcıları tarafından sıkı takip edilerek, bu hastalarda dikkatsizlikten oluşan ve hastanenin bulaşımına yol açacak faktörler ekarte edildi. Yerinde müdahaleler ile ilaçlamalar zamanında yapıldı.

8. Tüm hastane her gün ekipler tarafından dezenfeksiyon amaçlı ilaçlandı.

Bu tedbirlerle ilk birkaç günde hastanemize covit girmesi engellendi. Ancak hastanede ek tedbirler almamız gerekiyordu ve 2008 den beridir hastanemizde oluşturulmamış yoğun bakım ünitesi düzenlendi ve Lefkoşa’dan gönderilen ventilatörlerle yoğun bakım aktif hale getirildi. Bunu yaparken de ;

1. 5 hastalık yeni koroner yoğun bakım ünitesi oluşturarak, Koroner yoğun bakım ünitesini taşıyıp, yoğun bakım yatak kapasitesini 12 olacak şekilde, önümüzdeki günlerde ihtiyacımız olabileceği düşünülerek rezerv olarak ayrıldı. 9 ventilatör daha geldiği takdirde 12 yataklık yoğun bakım servisi açabilecek alt yapıyı hazırladık. Ancak bugün itibarı ile 3 hasta ile yoğun bakımımızı açmış bulunmaktayız.

2. Hastaneye giriş çıkışları azaltmak için, özellikle de yaşlı ve sürekli ilaç almaya gelen yaşlıların, hastaneye gelip riske girmemeleri için, belediye ile ortak çalışarak, ilaç almak isteyen yaşlıların, çağrı merkezimizi arayarak, isim, kimlik kartı numarası ve telefon yazdırmalarını sağladık. Sistemden kullandıkları ilaçları tespit edip, hazırlatarak, belediye ile evlerine göndermeye başladık. Halen bu uygulama devam etmektedir.