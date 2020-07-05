Gazimağusa'da trafik kazası

Gazimağusa’da hastane yolu üzerinde, bugün saat 17.30 sıralarında, Muhuyittin Kurt (E-29), 106 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZLC 198 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhuyittin Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan Fikret Belcioğlu (E-34), Salih Aslan (E-30), Ahmet Tayfun Yakasız (E-31) ve Mehmet Kıcım’ın (E-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.