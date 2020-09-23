Gazimağusa'da korkutan kaza

Gazimağusa’da dün saat 21.15 sıralarında, Fırat Yapıcıoğlu yönetimindeki RA 351 plakalı aracıyla, Fevzi Çakmak Bulvarı’ndan Anıt Çemberi’ne doğru seyrettiği sırada, Sıla Elif Kılıç yönetimindeki RV 489 plakalı aracıyla Anıt Çemberi’nden liman yoluna doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritten diğer şerite geçerek, RA 351 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.
Kaza sonucu iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralanan şahıslar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İki araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi.
Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.