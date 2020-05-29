Gazimağusa'da feci kaza

Gazimağusa'da feci kaza
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Gazimağusa-Lefkoşa anayolu Güvercinlik Kavşağı'nda 15.30 sularında feci bir kaza meydana geldi.

2 Kişi yaralandı birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, seyir halinde giden EU 302 Plakalı tırın seyir halinde giden beyaz salon araca çarpıp sağ şeride geçmesiyle karşıdan gelen LV 486 plakalı kamyon ile yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada beyaz salon aracı kullanan sürücünün kadın ve hamile olduğu öğrenildi.

 Yaralılar ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

(MHA)

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YORUMLAR
Abdulkadir Kösedağ
Abdulkadir Kösedağ - 7 saat Önce

Yıllardır ölüm çemberi olan güvercinlik çemberi alt üst geçit şeklinde olsa bu ölümlü kazalar hiç olmayacak devlet devlet değil KABİLE yönetimi

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