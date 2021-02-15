Gaziler Derneği Genel Başkanı Kadir Dedeoğlu şehit edilen 13 vatandaş için taziye mesajı yayımladı

Gaziler Derneği Genel Başkanı Kadir Dedeoğlu " Irak'ın Kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı sonrası kontrol altınaalınan bir mağrada yapılan aramalarda, PKK'lı teröristler taradından şehit edilen 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmışır." dedi Şehit MİT Görevlisi Erhan Pekçetin, Şehit MİT Görevlisi Aydın Güne, Şehit Polis Memuru Seda Yabalak, Şehit Polis Memuru Vedat Kaya, Şehit Astsubay SemihÖzbey, Şehit Uz.Çvş Hüseyin Sarı, Şehit Uzm.Çvş Mevlüt Kahveci Şehit Uz.Çvş. Sedat Vardar, Şehit Uzman ÇavuşÜmit Gıcır, Şehit Er Adil Kavaklı, Şehit Er Müslüm Altuntaş,Şehit Er Sedat Sorgun,Şehit Er Süleyman Sungur'a Allahtan rahmet yaslı ailelerine ve sevdiklerine sabırlar diledi.