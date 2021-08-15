Gaziköy'de polise hain saldırı

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Gaziköy'de polise hain saldırı
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Gaziköy’de iki tane araba çalan hırsızlarla polis arasında yaşanan kovalamacada köşeye sıkışan hırsızlar, polis çavuşunu bıçakladı.

Gaziköy’de bu akşam birinin adı Gökhan Takımcılar olduğu öğrenilen iki araba hırsızı arasında yaşanan kovalamacada polis tarafından köy çevresinde köşeye sıkışan hırsızlar yaşanan arbede sonucunda Polis Çavuşu Fahri Toklu’yu bıçaklayarak ağır yaraladı.

Bıçaklama sonucu ağır yaralanan Kurudereli Polis Çavuşu Fahri Toklu’nun Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Polis çavuşunu yaralayan hırsızın Gökhan Takımcılar olduğu öğrenildi.

Olayın ardından alarma geçen polisin, hırsızlardan birini yakalayarak tutuklandığı diğerinin ise hala aranmakta olduğu bildirildi.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021, 20:58
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