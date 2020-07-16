Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği arasında Güney Kıbrıs’a geçişlerle ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Protokol uyarınca gazetecilere güneye geçişlerinde ücretsiz PCR testi yapılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu’nun imza koyduğu protokol kapsamında sarı basın kartı ve sürekli basın kartı sahibi gazetecilere Güneye geçişlerinde ücretsiz PCR testi hakkı tanınacak.

Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği arasında imzalanan protokol şöyle:

“Her yayın kuruluşundan belirli sayıda olmak üzere sarı veya sürekli basın kartı hamili ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi gazetecilere, gazetecilik amacıyla güneye geçiş için talep edilen PCR testinin ücretsiz sağlanmasına,

Kurumsal olmak kaydıyla yazılı, görsel, işitsel ve dijital yayın kuruluşlarının her birine en fazla dört (4) kontenjan imkanı sağlanmasına,

Gazetecilik amacıyla güneye geçme talebinde bulunan bağımsız (free lancer) gazetecilere de 1’inci maddedeki şartları yerine getirmek koşuluyla bu imkanın tanınmasına,

Yayın kuruluşları adına toplu ya da bağımsız çalışanların bireysel başvurularının KTGB’ye yazılı olarak yapılmasına ve KTGB’nin Sağlık Bakanlığı’na yine yazılı olarak vereceği listedeki isimlere ücretsiz test yapılmasına,

Uygulamada sorunlar çıkması halinde tarafların bir araya gelerek sözleşmeyi revize etmesinin mümkün olduğuna,

İşbu sözleşmenin Covid-19 nedeniyle kuzey-güney geçişleri devam ettiği sürece geçerli olmasına karar verilmiştir.”