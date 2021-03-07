Gazeteciler Birliği’nden Şahap Aşıkoğlu’na çağrı: “Camiamızdan özür dilemeye çağırıyoruz”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun bir televizyon programında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (KIB-TEK) yolsuzluk iddialarıyla ilgili “evrakları basına dağıtmasına rağmen bir gazetecinin bu evrakların basında yayımlanmaması için para dağıttığı” yönünde yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.

KTGB’den yapılan açıklamada Aşıkoğlu’nun, “haddini aşan iddialarda bulunmaktadır…” ifadeleri kullanılarak, isimlerin açıklanmaması halinde basın emekçilerine yönelik bu tür suçlamalar karşısında yasal hakların kullanılarak, hukuki süreç başlatılacağı söylendi.

Birlikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu söylemlerle tüm basın emekçilerimiz zan altında bırakılmıştır. Gazetecilerle ilgili yapılan bu iddialar, söylenenler, ciddi ve endişe verici boyutta olduğu için izaha ve net açıklamalara gerek duyulmaktadır. Hırslarına tamamen teslim olmuş bu kişi açıklamaları ile tüm basın çalışanlarının onurunu, şerefini, cesaretini, ilkeli duruşlarını, dürüstlük ve mertliklerini töhmet altında bırakmaktadır.

“İftira atılması ve hedef gösterilmesini müsteşarlık yapan bir kişiye yakıştırmamaktayız”

Söylemler kişisel egoların tatmini yönünde değerlendirilerek gazeteciler ile basın örgütlerinin küçük düşürülmesi, aşağılanması, iftira atılması ve hedef gösterilmesini müsteşarlık yapan bir kişiye yakıştırmamaktayız.

Sayın Müsteşarın iddia ettiği gibi para dağıtan veya alan, haber yaptırılan veya engellemekle tüm gazetecileri küçük düşürürken kalemleri de kirletilmeye çalışılmaktadır.

“CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Unutulmamalıdır ki KKTC’de görev yapan ve kendi söylemi ile vicdan sahibi, yürekli, ahlaklı duruşundan taviz vermeyen gazeteciler vardır. Tüm basını içeren bu açıklamaları ile Aşıkoğlu’nu camiamızdan özür dilemeye çağırıyoruz.

Bu zor pandemi günlerinde saat mevhumu gözetmeksizin risk altında çalışan emekçi gazetecilerimize atılan bu çamur isimleri açıklanarak derhal temizlenmelidir.

“GAZETECİLERE ÇAMUR ATMAKLA BİR ŞEY KAZANAMAZSINIZ”

Eğer açıklayamıyorsan, KTGB Yönetim kurulu, üyelerimiz ve tüm basın emekçileri haklı olarak seni müfteri ilan edeceklerdir. Hukuk kurallarının işlediği toplumlarda gazetecilere çamur atmakla bir şey kazanamazsınız.

“TÜM GAZETECİLERİ İLGİLENDİRİYOR VE ZAN ALTINDA BIRAKIYOR”

Ağzı olanın konuştuğu bir ortamda, hele hele KKTC basınına yönelik olarak yapılan bu açıklama karanlıkta göz kırpmadan öteye gidemez. Çünkü, Aşıkoğlu’nun iftira attığı KKTC’de görev yapan tüm gazetecileri ilgilendiriyor ve zan altında bırakıyor.

“İLGİLİ İSİMLERİ AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ”

Görünen o ki Sayın Aşıkoğlu, gazetecilik mesleğine de saldırmayı marifet sayıyor. Gazeteciliğin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu tür açıklamaları kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili isimleri açıklamaya davet ediyoruz. Yüreği varsa açıklayacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak ülkedeki yolsuzlukların karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Söz konusu gazetecilerin isimlerinin açıklanması halinde iddiaların doğruluğu ispatlanana kadar bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

“YASAL HAKKIMIZI KULLANIP HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ”

İsimlerin açıklanmaması halinde ise basın emekçilerine yönelik bu tür suçlamalar karşısında yasal hakkımızı kullanıp hukuki süreç başlatacağız.

Onurlu mesleğimizin ayaklar altına alınmasına asla müsaade etmeyeceğimizi de bilinmesini isteriz.”