Gaz kaçağı olup olmadığını ‘çakmakla’ kontrol ederken evi yaktı

Gazimağusa’da dün akşam saat 19.30 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan B.Ç. ve N.A.’nın kalmakta oldukları daireye 42 yaşındaki S.Ö. tarafından tüp gaz götürülüp tüpü değiştirdikten sonra gaz kaçağı olup olmadığını anlamak maksadıyla gerekli tedbirleri almadan çakmağı yaktığı sırada tüpün alev alması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın apartman sakinlerinin yangın tüpü ile müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu, daire içerisinde bulunan mutfak dolapları kısmen, iki gözlü ocak, klimanın iç ünitesi, çamaşır makinesi, tost makinesi, elektrikli çaydanlık ve muhtelif mutfak eşyaları tamamen yanarak zarar gördü.

Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.