Gayem Beauty Studio direktörü Gaye Arıcı'nın testi pozitif!

Gayem Beauty Studio direktörü Gaye Arıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Arıcı, temaslılarını Sağlık Bakanlığı yetkililerine bildirdiğini ifade ederek, 9 Ocak tarihinden itibaren kendisiyle temas halinde bulunan kişilere, çağrı yaparak, “Aranmayan kişiler lütfen testlerini yapıp kendinizi izole etsin” dedi.

Gayem Beauty Studio’nun ise kendisinin tedavisi bittikten sonra tekrar hizmete devam edeceğini açıklayan Arıcı, şunları söyledi:

“Bu durum herkesin başına gelebilecek bir durum... Ben hijyen kurallarına uyarak bu virüsü bulaştım... Dedikodu yapmak yerine steril olup birbirinizle mesafeli olun... Dualarınızı eksik etmeyin…”