GAÜ, Uluslararası Öğrenci Toplulukları için ‘teşekkür’ gecesi düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Covid-19 Pandemi sürecinde, KKTC’de bulunan üniversite öğrencilerine yönelik göstermiş oldukları çabalardan dolayı, Uluslararası Öğrenci Toplulukları için gece düzenledi.

GAÜ Turizm Uygulama Tesisi Camelot Beach Club’da düzenlenen gece, GAÜ ev sahipliğinde ve Yalla Apply Eğitim Ajansı işbirliğinde gerçekleşirken, geceye GAÜ adına, Genel Sekreter Dr. Volkan Kadir Güngör, Marketing Direktörü Leyla Biçer, Ortadoğu Tanıtım Koordinatörü Celal Sakka, Medya Koordinatörü Sezer Karabulut ve Nijerya Öğrenci Birliği Başkanı Gideon Jude katılım gösterdi.

Geceye ayrıca, Ürdün, Lüblan, Irak, Mısır, Libya ve Nijerya Öğrenci Birliklerinin temsilcileri ve Başkanları ile Yalla Apply Temsilcileri ve Cyprus Today in Arabic temsilcisi katıldı.

Gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Marketing Direktörü Leyla Biçer, öğrenci toplulukları temsilcilerine, bu zorlu süreçte göstermiş oldukları üstün çabadan dolayı tebriklerini ileterek, gecenin düzenlenmesinde büyük emek katkı koyan Yalla Apply Kıbrıs Direktörü Kareem Alzyoud’a teşekkürlerini iletti.

Biçer, birçok ülke ile kıyaslandığında Pandemi sürecinde KKTC’nin büyük başarı sergileyerek yayılımı engellediğini ve alınan doğru kararlar ile kontrol altında tuttuğunu ifade etti. GAÜ olarak kendilerinin de bu süreçte adada kalan öğrenciler ile sürekli iletişim halinde olduklarını, tüm GAÜ ailesi olarak tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını söyledi.

Ardından, konuşma gerçekleştiren Yalla Apply Eğitim Ajansı Kıbrıs Direktörü Kareem Alzyoud, göstermiş oldukları ev sahipliği ve tüm desteklerinden dolayı Girne Amerikan Üniversitesi’ne teşekkürlerini sunarak, yalnıca Pandemi süreci değil, birlikleri dahilinde ki tüm öğrenciler ile her zaman iletişim halinde olduklarını ve en ufak sıkıntılarında yanlarında olduklarını söyledi.

Nijerya Öğrenci Birliği TR-Bölge Başkanı Gidion Jude gerçekleştirdiği konuşmasında, Bölgede bulunan öğrencilerin tahliyesini sağlamak için çaba sarfeden tüm toplulukları ve liderlerini takdir ederek,“Covid-19’un insanlık tarihini yeniden şekillendirdiğine şüphe yok. Ama aynı zamanda daha güçlü bir kardeşlik ve komşuluk duygusu oluşturmamıza yardımcı oldu. Ayrıca GAÜ’nün ve Kareem beyin bu etkinliği organize etme çabalarını takdir ediyorum” dedi.

Gece, GAÜ Uluslararsı Öğrencilerinden oluşan müzik dinletisi ile devam ederken, gecenin sonunda, Öğrenci Birlikleri Başkanlarına GAÜ Genel Sekreteri Dr. Volkan Kadir Güngör, Marketing Direktörü Leyla Biçer, Ortadoğu Tanıtım Koordinatörü Celal Sakka ve Yalla Apply Kıbrıs Direktörü Kareem Alzyoud tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.