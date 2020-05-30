GAÜ öğrencilerine ücretsiz karantina uygulaması hizmeti vereceğini duyurdu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Bakanlar Kurulunun Covid-19 Pandemi süreci doğrultusunda aldığı son kararlar neticesinde, “Öğrenci Oturma İzni” bulunan öğrencilerin haziran ayında adaya girişlerinde uygulanacak karantina sürecinde mağduriyet yaşamaması için, bünyelerinde bulunan yurtlarda kendi öğrencilerine ücretsiz karantina uygulaması başlattığını duyurdu.

GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne haziran ayında gelecek olan öğrencilerimiz, 14 günlük karantina sürecini ücretsiz olarak Girne Amerikan Üniversitesi yurtlarında geçirebileceklerdir. Ayrıca, KKTC devlet yetkilileri ile sürdürdüğümüz temaslar sonucunda, uygun koşulların devam etmesi halinde; karantina uygulamasına ihtiyaç kalmayacağı öngörülmektedir. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımızın, temmuz ayı ve sonrası için öngördüğü yeni açılımlarda da, öğrencilerimizin mağdur olmaması için her türlü adımı atıyor olacağız.”