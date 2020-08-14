GAÜ öğrencilerinden Cittaslow projesi

GAÜ Mimarlık son sınıf öğrencileri, Temlos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi öncülüğünde başlattıkları Zeytinlik Cittaslow Projelerini, Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi ve Girne Belediyesi ile paylaştı.

Öğrencilerin Yrd. Doç. Dr. Hassina Nafa’nın nezaretinde hazırladıkları proje Zeytinlik köy meydanının genişletilmesini ve yeşil alan projelerini içeriyor.

Temlos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi Başkanı Kenan Denizkan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Girne Belediyesi mimarlarının da katıldığı toplantıda doğa ve tarihi değerlerin korunmasının öneminin vurgulandığını kaydetti.

Denizkan, Yrd. Doç. Dr. Hassina Naffa’ya ve projeyi hazırlayanlara teşekkür etti.